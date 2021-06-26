Рятувальники закликають людей бути обережними та уважними на природі.

На Львівщині, у Сколівському районі, в реанімацію після укусу змії потрапила 15-річна дівчина.

Про це повідомляється на сайті Головного управління ДСНС Львівської області.

Змія вкусила дитину у праву стопу.

Рятувальники закликають людей бути обережними та уважними на природі.

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Автор: Дмитро Хилюк