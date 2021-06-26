На Львівщині, у Сколівському районі, в реанімацію після укусу змії потрапила 15-річна дівчина.
Про це повідомляється на сайті Головного управління ДСНС Львівської області.
Змія вкусила дитину у праву стопу.
Рятувальники закликають людей бути обережними та уважними на природі.
Читайте такожУ Харкові на касі супермаркету сталася масова бійка (відео)"Якщо випадково побачили плазуна поряд із собою – не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів. Будьте уважні у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс. Вирушаючи у ліс, краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить", - радять рятувальники.
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