У Тернополі дитячий анестезіолог, який випадково опинився в аквапарку, врятував від смерті 3-річну дівчинку.
Читайте такожНа Волині померла 1,5-річна дівчинка, яку відмовилась оглянути лікар – ЗМІЯк повідомив УНІАН генеральний директор Центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини Михайло Джус, учора, 16 травня, близько 15:00 бригаду швидкої допомоги викликали на вул. Гайову, де в аквапарку «Алігатор» захлинулася водою 3-річна дівчинка.
Зазначається, що після цього у неї зупинилося серцебиття та дихання.
«Дівчинку врятував обласний дитячий анестезіолог, який випадково виявився поблизу, й одразу ж розпочав проводити реанімаційні заходи», – розповів Джус.
Після оперативно наданої медичної допомоги, дитину госпіталізували до обласної дитячої лікарні.
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