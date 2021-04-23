У регіоні оголосили спецоперацію з розшуку стрілка.

У місті Очаків Миколаївської області сьогодні вранці намагалися вбити військовослужбовця.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

О 7-й ранку правоохоронці отримали повідомлення про те, що у дворі будинку по вулиці Бузька невідомий вистрелив у чоловіка та втік. На місці було встановлено, що 23-річний військовий отримав вогнепальне поранення в голову біля свого дому, коли йшов на роботу. Його госпіталізували.

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"Задля розшуку та затримання особи, причетної до вказаного злочину, введено спеціальну поліцейську операцію. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 ККУ "Замах на умисне вбивство". Тривають першочергові слідчі дії", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці також показали фото ймовірного підозрюваного й просять усіх, хто володіє інформацією про його місцезнаходження, повідомляти за адресу: м. Очаків, вул. Олексія Зінченка, 90 або за телефонами (05154) 3-02-63, (0512) 53-13-47, 102.

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Автор: Юрій Годован