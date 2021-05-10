У Миколаївській області в аварії постраждали двоє неповнолітніх дівчаток.
Читайте такожУ моторошній аварії на трасі Київ-Чоп загинула ціла родина (фото, відео)Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.
У понеділок, 10 травня, приблизно о 15:00 на автодорозі «Братське – Людмилівка» поблизу Братського 45-річна водій ВАЗ-21063 не впоралась із керуванням, виїхала за межі проїзної частини та врізалась у дерево.
Внаслідок аварії водій та дві 8-річні пасажирки з тілесними ушкодженнями були доставлені до медичного закладу.
Подію кваліфіковано попередньо за ознаками ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини ДТП.
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