Поліція розслідує провадження.

У Миколаївській області в аварії постраждали двоє неповнолітніх дівчаток.

Читайте такожУ моторошній аварії на трасі Київ-Чоп загинула ціла родина (фото, відео)Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

У понеділок, 10 травня, приблизно о 15:00 на автодорозі «Братське – Людмилівка» поблизу Братського 45-річна водій ВАЗ-21063 не впоралась із керуванням, виїхала за межі проїзної частини та врізалась у дерево.

Внаслідок аварії водій та дві 8-річні пасажирки з тілесними ушкодженнями були доставлені до медичного закладу.

Подію кваліфіковано попередньо за ознаками ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини ДТП.

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Автор: Катерина Шварц