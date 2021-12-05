Тіло дитини відправлять на судово-медичну експертизу, зазначили в поліції.

В Миколаївській області у неділю вранці, 5 грудня, знайшли мертвим 9-річного хлопчика, про зникнення якого стало відомо 4 числа.

Знайдений мертвим хлопчик – житель селища міського типу Криве Озеро, про його зникнення у суботу повідомили батьки, йдеться в Telegram-каналі МВС України.

За його даними, батьки дитини вчора розповіли поліцейським, що хлопчик пішов з двору й зник.

Читайте такожУ Миколаївській області місцевий житель на полюванні застрелив товариша"…Усю ніч тривали пошуки зниклої дитини. Правоохоронці разом із громадянами обстежили усю територію населеного пункту, поля і водойми…", – йдеться на каналі.

Правоохоронці додали, що хлопчика знайшли мертвим у неділю близько 9:00.

Розпочато провадження за ст. 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство).

Тіло хлопчика направлять на судово-медичну експертизу, щоб встановити остаточну причину смерті.

Раніше стало відомо, що у місті Кагарлик Київської області 6 жовтня двоє хлопчиків 2009 року народження, та один – 2008-го, втекли зі школи й нікому не сказали, де можуть знаходитися.

Пізніше стало відомо, що учні домовлялися втекти в ліс. Втікачів знайшли рано вранці 7 жовтня у полі, вони встигли зробити схованку.

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Автор: Екатерина Присяжнюк