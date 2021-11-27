Також одого чоловіка госпіталізовано.

На Миколаївщині у результаті зіткнення чотирьох вантажівок загинув чоловік та ще один госпіталізований.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області у Facebook.

"Сьогодні, 27 листопада близько 14:00 на 88+ 300 м автодороги М-14 "Одеса - Мелітополь – Новоазовськ" відбулось зіткнення вантажного автомобіля Renault Premium, під керуванням 38-річного водія, вантажівки Volvo FN, за кермом якої перебував 45-річний керманич, транспортного засобу DAF, під керуванням 49-річного водія.

Після зіткнення DAF виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажним автомобілем MAN LE, за кермом якого був 42-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що внаслідок ДТП водія MAN з отриманими тілесними ушкодженнями госпіталізували до медичного закладу, його 39-річний пасажир помер у кареті швидкої допомоги.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до восьми років.

Усі обставини та причини ДТП встановлюються.

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Автор: Лідія Селезньова