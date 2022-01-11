Зловмисники вдерлися в будинок до жінки, підозрювані вже затримані.

У Білгород-Дністровському районі Одеської області за розбійний напад на 64-річну вчительку затримані іноземець і двоє підлітків.

Про інцидент повідомили у Білгород-Дністровському районному відділі поліції.

Злочин було скоєно 10 січня приблизно о 19:00 в селі Глибоке Татарбунарської громади. Розбивши скло на дверях, зловмисники в масках проникли в будинок, побили господиню і, погрожуючи ножем, відібрали гроші (понад 4 тис. грн) і золотий ланцюжок.

Коли вони втекли, потерпіла – 64-річна вчителька – зателефонувала до поліції, співробітники якої оперативно встановили особи підозрюваних. З'ясувалося, що це – брати у віці 16-ти і 17-ти років, а також 29-річний уродженець однієї з країн Центральної Азії.

"Фігуранти пов'язані через родичку підлітків, які добре знали потерпілу – неповнолітні в минулому були її учнями, а в іноземця є з потерпілою спільні знайомі", – розповіли в поліції.

Читайте такожНа Одещині шестикласник "замінував" магазинДії зловмисників кваліфіковані за ч. 3 ст. 187 (Розбій, пов'язаний з проникненням у житло) Кримінального кодексу України.

Неповнолітні вже досягли віку, з якого передбачена кримінальна відповідальність за такий злочин, таким чином, усім фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Раніше стало відомо, що в Одеській області 23-річний хлопець вдарив ножем у живіт свого батька, який напився й образив його в різдвяну ніч. Потерпілий помер у лікарні.

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