Чоловіка затримали, а заборонену символіку вилучили.

В Ізмаїлі Одеської області чоловік приніс прапор СРСР під військкомат та погрожував дійти з ним до Берліна.

Про це пише "Думська".

Інцидент трапився вчора, 8 січня. Місцевий житель розмахував прапором СРСР і заявив, що може дійти з ним до Берліна.

Очевидці викликали поліцію. Чоловіка затримали, а заборонену символіку вилучили.

Читайте такожВ Одесі поліція затримала двох осіб із забороненою символікою (фото)За даними видання, затриманим виявився 44-річний безробітний місцевий житель, який неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності та до кримінальної за зберігання наркотиків.

У поліції повідомили, що чоловіка відпустили під особисте зобов’язання. Вирішується питання про внесення до ЄРДР відомостей за ч.1 ст. 436-1 КК України - за публічне використання символіки комуністичного та інших тоталітарних режимів.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Луганщині поліцейські встановили особу правопорушника, який зірвав прапор України поблизу одного з магазинів та спалив його.

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