47-річний громадянин Молдови періодично приїжджав в Україну за завданням російських спецслужб.

В Одесі затримали агента спецслужб РФ за підозрою у скоєнні та підготовці терактів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Одеської обласної прокуратури.

Встановлено, що з вересня минулого року 47-річний громадянин Молдови планував і реалізував на території Одеської області терористичні акти.

До цього він залучив знайомого - громадянина України. Для перевірки навичок найманця і готовності його до "роботи" іноземець доручив йому забруднити червоною фарбою пам'ятний знак "Героям Небесної сотні", розташований в Одесі у сквері біля обласної державної адміністрації.

Зазначається, що той виконав завдання і на підтвердження передав замовнику фото пошкодженого пам'ятного знака, за що отримав винагороду в розмірі 400 дол.

"Переконавшись, що "виконавець" добре впорався з покладеним на нього завданням, іноземець, детально проінструктувавши, доручив йому підпалити три військові автомобілі, що розташовувались на території однієї з військових частин в Одесі. Нагорода за це склала 800 дол.", - розповіли у прес-службі.

При цьому іноземець зазначив, що цей терористичний акт викличе суспільний резонанс в Україні, порушить громадську безпеку, а населення буде залякано. Крім того, буде завдано матеріальної шкоди військовому майну та обороноздатності Збройних сил України.

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За даними прокуратури, під час передачі 800 дол. за підпал авто іноземця затримали в Одесі співробітники УСБУ в Одеській області.

Як уточнили у прес-службі обласного УСБУ, затриманий - агент російської військової розвідки. За даними спецслужби, зловмисника затримали на місці злочину, коли він передавав гроші за попереднє завдання і вербував виконавця для майбутніх злочинів.

За інформацією СБУ, агент періодично приїжджав в Україну за завданням російських спецслужб.

"Його куратори - представники російської військової розвідки, що діють з території невизнаної Придністровської молдавської республіки", - повідомили в управлінні.

Головним завданням зловмисника було розхитати суспільно-політичну ситуацію в Одеській області за допомогою проведення диверсій та терактів. Встановлено, що наступними об'єктами посягань агента мали стати офіси волонтерських і суспільно-політичних структур патріотичного спрямування, а також військова техніка (автомобілі) в Одеській області.

Зараз підозрюваний перебуває під вартою. Йому повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 258 КК України). Правоохоронці встановлюють інших зловмисників, причетних до вищеназваних злочинів.

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