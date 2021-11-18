Жертва нападу помер у лікарні через тяжкі травми.

В Одесі затримали двох підозрюваних у розбійному нападі на валютника, який в результаті побиття помер у лікарні.

Як повідомили УНІАН в Ізмаїльській окружній прокуратурі, напад стався у місті Кілія (південь Одеської обл.) у п'ятницю, 12 листопада.

Як пояснили у відомстві, потерпілий – житель Кілії, 1963 р. н., спеціалізувався на обміні валюти (працював на місцевому ринку). Чоловік проживав на 4-му поверсі п'ятиповерхового будинку. Зловмисники знали його розпорядок дня і вичікували на сходовому майданчику: напали приблизно о 07:30, коли він виходив на роботу.

"Коли потерпілий відкрив вхідні двері, троє зловмисників увірвалися всередину, заштовхнувши його у квартиру. Жертві нанесли тяжкі тілесні ушкодження – били якимось предметом по голові... За словами сусідів, вони чули крики про допомогу і два гучних хлопки. Ми допускаємо, що люди почули звуки ударів по голові", - розповіли в прокуратурі.

Читайте такожНа Київщині чоловік розстріляв іноземців, які напали на його сім'ю (відео)В результаті потерпілий отримав перелом лобової кістки і двох тім'яних кісток. У ніч на 14 листопада він помер у лікарні.

За попередніми даними, встановлено шістьох осіб, які можуть бути причетні до злочину. З них троє – згадані учасники нападу: чоловіки, які увірвалися в квартиру валютника, один з яких затриманий. Це громадянин Російської Федерації, 1975 р. н. Деякий час він проживав в Одесі. Після розбійного нападу збирався повернутися на батьківщину, але 15 листопада був затриманий.

Також в порядку ст. 208 КПК затримано організатора розбою, який довго проживав у Кілії, а останні два місяці – в Одесі. Він же, за версією слідства, є тим, хто вивів спільників на жертву.

"Ще один можливий підозрюваний – таксист, який підвозив зловмисників. Однак зараз підстав для його затримання немає, оскільки ще встановлюється, знав він чи ні про злочинний задум своїх пасажирів", - уточнили в Ізмаїльській прокуратурі.

Вчора, 17 листопада, суд обрав двом підозрюваним (організатору і росіянину) запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Ще трьох спільників розшукують.

За непідтвердженою поки інформацією, коли зловмисники увірвалися в квартиру валютника, він, захищаючись, нібито встиг поранити когось із нападників ножем. Зловмисники втекли після нападу з великою сумою грошей.

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Автор: Лариса Козова