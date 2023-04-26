На Одещині підозрюваний у крадіжці на знак протесту проти розгляду його справи зашив собі рот нитками зі шкарпетки.
Як підтвердили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався цього тижня у Біляївському районному суді.
"Коли чоловіка заводили у залу засідань, на його обличчі була маска. Потім підозрюваний її зняв, і виявилося, що його рот зашитий. За попередніми даними, чоловік це зробив, перебуваючи у камері для затриманих суду", - повідомили у правоохоронних органах.
Зокрема, підозрюваний оголосив голодування та зашив собі рот нитками зі шкарпетки за допомогою дроту, який, з його слів, знайшов у камері. За словами підозрюваного у крадіжці, таким чином він протестує проти розгляду його справи.
Попередньо, конвой не звернув увагу на маску, бо вважав чоловіка хворим, а слідів крові на ній не було. Як зазначає правоохоронець, ймовірно, дірочки на губах чоловіка були не свіжі, а зроблені деякий час тому.
У Біляївському райсуді від коментарів відмовились, не спростовуючи те, що сталося.
"Ми не будемо цього коментувати. Йде внутрішнє розслідування", - заявив представник апарату суду.
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