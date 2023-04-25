Міський голова повинен внести заставу майже 31 мільйон гривень.

Суд обрав запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову, який є фігурантом справи щодо купівлі заводу "Краян" за завищеною ціною.

В прес-службі Вищого антикорупційного суду повідомили, що 25 квітня до мера Одеси застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 мільйонів 866 тисяч гривень.

"Колегія суддів частково задовольнила клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу міському голові Одеси. ВАКС застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 млн 866 тис. грн. Застава має бути внесена не пізніше 5 днів із дня її застосування", - йдеться у повідомленні.

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У разі внесення застави на Труханова покладаються процесуальні обов’язки: прибувати за кожною вимогою до суду, не відлучатися за межі України без дозволу суду, повідомляти про зміну свого місця помешкання та роботи, утримуватися від спілкування з певними особами тощо. Також мер повинен здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт для виїзду за кордон та носити електронний браслет.

Як уточнили у САП, суд змінив запобіжний захід Труханову із особистої поруки на тримання під вартою.

"Зважаючи на наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, та на порушення обвинуваченим обов’язку з’являтись до суду, прокурор звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із особистої поруки на тримання під вартою. Суд застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді застави", - йдеться у повідомленні.

Махінації з купівлею завода "Краян" в Одесі - що відомо

У вересні 2016 року Одеська міськрада купила за 185 млн грн будівлю збанкрутілого заводу "Краян" у приватної компанії, яка на початку того ж року заплатила за цей комплекс на аукціоні 11,5 млн грн. Мер Одеси Геннадій Труханов та інші посадові особи стали обвинуваченими у справі про заволодіння коштами міськбюджету під час купівлі будівлі за завищеною ціною.

14 листопада 2018 року Малинівський райсуд Одеси почав розглядати справу по суті. На лаві підсудних були Труханов, віце-мер Павло Вугельман та ще низка осіб, які на той час займали посади: голова постійної комісії з комунальної власності міськради Василь Шкрябай, голова муніципального департаменту комунальної власності Олексій Спектор та його заступник Володимир Радіонов, директор ТОВ "Девелопмент еліт" (продавець адмінбудівлі) Петро Загодиренко, ТОВ Valton Group Ігор Кравченко та підприємства "Брокбізнесконсалт" (оцінювач) Галина Богданова.

У квітні 2019 року керівник САП Назар Холодницький заявив про необхідність узгодження нового обвинувального акту, після чого стало відомо про зміну суми, яку учасники заволоділи, - її зменшено до 92 млн грн.

9 липня суд виправдав усіх фігурантів та САП оскаржила вирок у Вищому антикорупційному суді.

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