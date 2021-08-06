В Одеській області вантажівка смертельно травмувала лежачого на дорозі чоловіка.
Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, ДТП сталася сьогодні вранці на трасі Одеса – Київ.
"На 443 км автодороги 50-річний водій вантажівки Volvo наїхав на чоловіка. За словами водія, він не помітив людину, яка лежала на проїжджій частині, і не встиг загальмувати. Особа загиблого та причина його смерті встановлюються", - повідомили в главку.
На місці події працюють поліцейські, вирішується питання про внесення відомостей про ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Причину загибелі невідомого встановить експертиза.