Водій стверджує, що не побачив людину.

В Одеській області вантажівка смертельно травмувала лежачого на дорозі чоловіка.

Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, ДТП сталася сьогодні вранці на трасі Одеса – Київ.

"На 443 км автодороги 50-річний водій вантажівки Volvo наїхав на чоловіка. За словами водія, він не помітив людину, яка лежала на проїжджій частині, і не встиг загальмувати. Особа загиблого та причина його смерті встановлюються", - повідомили в главку.

На місці події працюють поліцейські, вирішується питання про внесення відомостей про ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Причину загибелі невідомого встановить експертиза.

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Автор: Лариса Козова