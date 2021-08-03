Відмовили гальма: у центрі Києва військова вантажівка протаранила декілька автомобілів і виїхала на тротуар (фото)

За попередніми даними, у вантажівки на вулиці Грушевського відмовили гальма, і вона почала котитися з гірки.

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