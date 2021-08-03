Вантажівку зупинили паркувальні стовпчики / фото УНІАН

У центрі Києва військова вантажівка протаранила декілька автомобілів і виїхала на тротуар.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

За попередніми даними, у військової вантажівки на вулиці Грушевського відмовили гальма, і вона почала котитися з гірки. Біля стадіону "Динамо" ім. Валерія Лобановського вона зачепила легкові автомобілі. Після цього вона проїхала Європейську площу і протаранила ще один легковий автомобіль. Зупинити військову вантажівку вдалося тільки паркувальним стовпчикам біля Українського дому.

Фото УНІАН
Фото УНІАН
Фото УНІАН

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Автор: Денис Прядко