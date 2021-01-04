За півтора кілометра водій Mercedes-Benz потрапив в інше ДТП, наїхавши на перешкоду.

В Одеській області водій іномарки збив на смерть велосипедиста і, сховавши труп у багажнику, намагався втекти з місця ДТП.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, аварія сталася 2 січня в селищі Велика Михайлівка Великомихайлівського району.

За попередньою інформацією, 30-річний водій Mercedes-Benz на великій швидкості збив велосипедиста, який рухався у попутному напрямку. В результаті ДТП 33-річний потерпілий загинув на місці події. Водій іномарки поклав тіло загиблого у багажник і поїхав. Однак за півтора кілометра потрапив в інше ДТП, наїхавши на перешкоду.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Водія затримано. Його доправили до медичного закладу для проходження огляду на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння.

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Автор: Лариса Козова