За фактом втечі підозрюваного з-під варти слідчі розпочали кримінальне провадження.

Поліція Івано-Франківщини розшукує підозрюваного, який втік з-під варти.

Про це повідомляють у прес-службі поліції Івано-Франківської області на сторінці у Facebook.

"Підозрюваний втік із приміщення суду після продовження йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі правоохоронці проводять оперативні заходи, аби встановити місцезнаходження утікача та затримати його", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожВ Одесі п'яний водій збив патрульного - поліцейський відкрив вогонь (фото, відео)30 грудня Івано-Франківським міським судом 37-річному підозрюваному було продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Мешканця Львівщини підозрюють у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15 , ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

"Після продовження судом запобіжного заходу підозрюваний, аби уникнути подальшого відбуття покарання втік із приміщення суду", - повідомляють правоохоронці.

За фактом втечі підозрюваного з-під варти слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 393 Кримінального кодексу України.

Поліція Івано-Франківщини закликають всіх, кому відоме місцезнаходження підозрюваного, негайно телефонувати на спецлінію на "102".

Нагадаємо, раніше було затримано підсудного, який під час конвоювання його до суду напав на конвой і втік з-під варти на Київщині.

Нападник раніше неодноразово був судимий за вчинення крадіжок і перебував у СІЗО. Тепер підсудний буде відповідати ще і за напад на працівника поліції та втечу з-під варти.

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