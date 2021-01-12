У Львові поліція затримала чоловіка, який пострілом з револьвера поранив охоронця Різдвяного ярмарку біля Оперного театру.
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Як повідомляється у Facebook Поліції Львівщини, інцидент стався увечері 11 січня. Правоохоронці отримали повідомлення про поранення чоловіка на проспекті Свободи. На місці виявили потерпілого – 33-річного місцевого мешканця, співробітника служби охорони ярмарку.
Поліцейські встановили нападника – ним виявився 45-річний львів’янин, у якого виник конфлікт з охоронцем. В ході сварки та сутички він вистрілив в чоловіка з револьвера.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Зловмисник затриманий, скоро йому оберуть міру запобіжного заходу. Вилучену зброю направили на експертизу.
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