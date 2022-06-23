Небезпечні знахідки вивезли за межі населеного пункту та знищили шляхом підриву.

На Сумщині водолази виявили у річці Сейм переносний зенітно-ракетний комплекс "Ігла", призначений для ураження вертольотів та літаків.

Про це повідомляє у Facebook Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Ось такий смертоносний улов - переносний зенітно-ракетний комплекс "Ігла", призначений для ураження вертольотів та літаків, виявили водолази частини гуманітарного розмінування та спеціальних піротехнічних робіт ДСНС у річці Сейм на Сумщині", - сказано в повідомленні.

В ДСНС зазначають, що вибухонебезпечний предмет разом з артилерійським снарядом 125 мм були вилучені з водойми у селі Корольки Путивльської ОТГ Конотопського району, вивезені за межі населеного пункту та знищені шляхом підриву.

"Страшне, але яскраве підтвердження доцільності категоричної заборони купального сезону по всій Україні", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, голова МВС Денис Монастирський попередив, що через наявність вибухових пристроїв купатися у більшості водойм на сьогодні у Київській, Харківській, Сумській та Чернігівській областях небезпечно.

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