Рятувальники наголошують, що загрози для людей немає.

На Тернопільщині загорівся вантажний автомобіль, який перевозив соляну кислоту. Внаслідок цього відбувся витік хімічно небезпечної речовини.

"У с. Полотича Козівської ТГ Тернопільського району на автодорозі виникла пожежа вантажного автомобіля, який перевозив 18 "єврокубів" із соляною кислотою. Внаслідок пожежі виникла розгерметизація однієї місткості та відбувся витік хімічно небезпечної речовини. До місця події було направлено відділення радіаційної та хімічної розвідки групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту спеціальної аварійно-рятувальної частини та мобільно-оперативна група 2-го державного пожежно-рятувального загону", – повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України в Тернопільській області.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та вжили заходів, аби зменшити небезпеку наслідків витоку соляної кислоти. Зазначається, що це одна їз найбільш їдких рідин, що використовуються в різних галузях промисловості.

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"Відділенням радіаційної та хімічної розвідки проведене відкачування кислоти з пошкодженої місткості та подальша її нейтралізація. Загрози для людей немає", – наголосили в ДСНС.

Інциденти з небезпечними речовинами

6 червня 2023 року внаслідок російського обстрілу було пошкоджено трубопровід з аміаком неподалік села Масютівка Куп'янського району Харківської області. Тоді зазначалося, що об'єми витоку ще визначають фахівці, однак мова може йти про 134 тонни небезпечної речовини.

У лютому у США зійшов з рейок і загорівся потяг, що перевозив небезпечні речовини. Аварія сталася в штаті Огайо. З 20 вагонів, що перевозили хімікати, 10 зійшли з рейок і загорілися.

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