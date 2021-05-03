Внаслідок обвалу з’явилися ускладнення в русі транспорту - дорога не проїзна.

У понеділок, 3 травня, на автодорозі Львів–Луцьк, у селі Гайок, стався обвал моста.

Про це повідомив очільник «Варта1» Ігор Зінкевич.

Внаслідок обвалу з’явилися ускладнення в русі транспорту - дорога не проїзна.

«Впав міст біля села Гайок, Кам’янка-Бузького району, Львівської області. Траса Львів–Луцьк не проїзна!», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ніхто не постраждав. На цей момент дорожні служби попереджені.

Також Зінкевич повідомив можливі варіанти об’їзду заблокованої внаслідок обвалу ділянки: дорога «Жовква–Червоноград» та дорога «Буськ–Лопатин».

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Автор: Денис Прядко