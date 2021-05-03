Внаслідок інциденту ніхто не постраждав / фото Варта 1
У понеділок, 3 травня, на автодорозі Львів–Луцьк, у селі Гайок, стався обвал моста.
Про це повідомив очільник «Варта1» Ігор Зінкевич.
Внаслідок обвалу з’явилися ускладнення в русі транспорту - дорога не проїзна.
«Впав міст біля села Гайок, Кам’янка-Бузького району, Львівської області. Траса Львів–Луцьк не проїзна!», - йдеться у повідомленні.
фото Варта 1
Зазначається, що ніхто не постраждав. На цей момент дорожні служби попереджені.
Також Зінкевич повідомив можливі варіанти об’їзду заблокованої внаслідок обвалу ділянки: дорога «Жовква–Червоноград» та дорога «Буськ–Лопатин».
фото Варта 1
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