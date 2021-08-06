Йому загрожує 12 років ув'язнення.

На Вінниччині правоохоронці затримали 33-річного раніше судимого чоловіка за підозрою в зґвалтуванні неповнолітньої.

Про це в п'ятницю повідомляє прес-служба обласної поліції.

Як зазначається, під приводом підвезти 14-річну дитину додому в грозу він насправді завіз її на дачу, де зґвалтував.

Правоохоронцям про інцидент повідомила мати потерпілої. Жінка розповіла, що це сталося ввечері, особа зловмисника їй невідома. Після спілкування з дівчиною розпочалися пошуки ґвалтівника. Згодом його розшукали й затримали за місцем проживання співмешканки.

"Затриманий раніше притягувався до кримінальної відповідальності і вісім років провів у в’язниці за вчинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. На місці вчинення злочину криміналісти вилучили речові докази, що свідчать про його причетність до вчиненого", - йдеться у повідомленні.

Зараз він перебуває в слідчому ізоляторі. Згодом зловмиснику оголосять підозру й оберуть запобіжний захід. Суд проситимуть відправити його під варту. За скоєне зловмиснику загрожу 12 років в'язниці.

"Проводиться досудове розслідування. Призначено проведення ряду експертиз. З неповнолітньою потерпілою працюють психологи", - додали в поліції.

Як повідомляв УНІАН, у Сумах заарештували чоловіка, який зґвалтував 18-річну дівчину та возив її містом в авто.

Автор: Юрій Годован