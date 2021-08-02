За інформацією правоохоронців, постраждала того дня була у поганому настрої, оскільки посварилася зі своїм хлопцем та рідними.

У Сумах заарештували підозрюваного у зґвалтуванні і позбавленні волі 18-річної дівчини.

Як повідомляє Зарічний районний суд міста Суми, 31 липня слідчий суддя застосував до чоловіка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 28 вересня включно без визначення розміру застави.

Зазначається, що підставою для застосування вказаного запобіжного заходу стало те, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити речові докази; незаконно впливати на потерпілих та свідків; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Читайте такожУ Сумах чоловік двічі зґвалтував 18-річну дівчину та возив в авто містом (фото)Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Сумської області, дівчина – жителька одного із населених пунктів Сумського району. Вона є студенткою одного із вищих навчальних закладів міста Суми, під час літніх канікул підробляла. Того дня вона посварилася зі своїм хлопцем, а також зі своїми рідними та була у поганому психологічному стані.

За інформацією речниці Сумської обласної прокуратури Наталії Науменко, зловмисник побачив дівчину нібито поблизу лісопосадки, де вона перебувала наодинці.

Зґвалтування 18-річної дівчини у Сумах: що відомо

30 липня в Сумах зловмисник упродовж п’яти годин утримував 18-річну дівчину у своєму автомобілі та зґвалтував її.

За відомостями правоохоронців, чоловік, скориставшись безпорадним станом дівчини, зґвалтував її на березі річки, після чого поклав потерпілу на заднє сидіння авто і їздив з нею містом. Вже за декілька годин зловмисник поїхав до лісу, де знову зґвалтував дівчину.

Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 36-річний житель обласного центру.

Дівчині надано необхідну медичну допомогу та передано на піклування батькам.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Автор: Віталій Кохан