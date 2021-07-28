Зловмиснику вдалося втекти, проте згодом його затримали.

На Миколаївщині 15-річна дівчина звинуватила свого колишнього хлопця у зґвалтуванні.

Деталі інциденту розповіли у прес-службі обласної поліції.

"27 липня 15-річна дівчина повідомила в поліцію про те, що вранці до її помешкання увірвався колишній хлопець, із яким вона не спілкується вже близько шести місяців, та почав погрожувати ножем, після чого зв'язав і зґвалтував", - йдеться повідомленні.

На момент вчинення злочину в оселі перебувала бабуся потерпілої. Її зловмисник погрозами змусив мовчати. Поліцію вдалося викликати лише після приходу додому спільних знайомих колишньої пари. Тоді ґвалтівник утік.

20-річного зловмисника розшукали й затримали. У поліції розповідають, що він є фігурантом іншого кримінального провадження, пов'язаного з побиттям учасника АТО. Йому раніше обрали запобіжний захід, але не арешт.

Наразі в рамках статті про зґвалтування йому загрожує до 12 років ув'язнення. Зараз у справі проводяться слідчі дії та експертизи.

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Автор: Іван Бойко