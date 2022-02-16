Зараз утікачів розшукують правоохоронці.

На Закарпатті з ізолятора тимчасового тримання втекли двоє затриманих чоловіків, триває поліцейська спецоперація.

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, правоохоронці розшукують 29-річних жителів Виноградова - Владислава Танчинця та Анатолія Спірова, які цієї ночі втекли з-під варти.

"Напали на конвоїра та чергового, після чого зникли у невідому напрямку. ... Просимо громадян, кому відоме місцеперебування зазначених фігурантів, невідкладно повідомити про це на лінію "102". Анонімність гарантуємо", - йдеться в повідомленні.

На пошуки втікачів орієнтовано всі наряди поліції регіону, також відповідні заходи проводять оперативні підрозділи.

Раніше УНІАН писав, як у Данії засуджений за вбивство журналістки винахідник спробував втекти з в'язниці.

А у Бразилії помер наркоторговець, який намагався втекти з в'язниці під виглядом своєї доньки.

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