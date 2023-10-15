46-річний водій BMW перевищив швидкість, не впорався з керуванням і зʼїхав на узбіччя, яким ішла дівчинка.

В Ужгородській області пʼяний водій здійснив наїзд на 6-річну дитину. Від отриманих внаслідок ДТП травм дівчинка померла на місці.

Про це повідомила прес-служба Поліції Закарпатської області. Водія вже затримали правоохоронці.

"Сьогодні, 14 жовтня, о 16:10 до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Турʼя Поляна, що в Ужгородському районі. За попередньою інформацією заявників, у аварії постраждала малолітня дитина. (...) Відомо, що 46-річний водій автомобіля марки BMW, значно перевищив безпечну швидкість, не впорався з керуванням та з’їхав на узбіччя, яким в той час йшла 6-річна дівчинка. Водій здійснив наїзд на дитину, після чого влетів у паркан будинку. Від отриманих травм малолітня померла на місці події", – розповіли првавоохоронці.

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Поліцейські освідчили водія. Зʼясувалося, ща кермом він перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Драгер зафіксував 2,13 проміле алкоголю у його крові (допустимий вміст дорівнює 0,2 проміле, – ред.)

"Наразі слідчі затримали зловмисника у порядку статті 208 КПК України та помістять до ізолятора тимчасового тримання. Кримінальне провадження в поліції відкрито за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілої. У справі тривають першочергові слідчі дії та буде проведено ряд необхідних експертиз", – пояснили в поліції.

Затриманий може провести за ґратами до десяти років з подальшим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

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На Львівщині 19-річна дівчина вирішила покататися на капоті авто. За кермом був нетверезий водій. Дівчина не втрималася та впала на проїзну частину, отримавши травму голови. Вона померла на місці.

У вересні повідомлялося, що на Прикарпатті поліцейський збив підлітка. 16-річний хлопець загинув від отриманих травм.

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