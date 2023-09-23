Зараз у цій справі розбираються ДБР та самі ж поліцейські.

В Івано-Франківській області поліцейський за кермом автомобіля насмерть збив підлітка. Про це повідомляє обласне управління Національної поліції.

Трагедія сталася близько 22:20 у п'ятницю в селі Ценява Коломийського району. "Водій автомобіля "BMW", перебуваючи поза службою, на неосвітленій ділянці дороги вчинив наїзд на хлопця. Від отриманих травм 16-річний підліток загинув", – йдеться у повідомленні.

У поліції стверджують, що їхній працівник, який перебував за кермом, був тверезий – це показала перевірка на місці події.

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Зараз за цим ДТП прикарпатська поліція проводить службове розслідування. Своєю чергою Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу.

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Як писав УНІАН, на початку вересня у Великобританії у страшній ДТП загинула українка та двоє її дітей. Автобус, в якому їхала сім'я, зіткнувся з двома автомобілями. Але була ще третя дитина. Дівчина-підліток вижила у цій аварії, але тепер залишилася круглою сиротою, адже батько сімейства кілька місяців тому також загинув в автокатастрофі.

Також ми розповідали, що у Чорногорії пасажирський автобус впав у прірву. В результаті аварії загинули двоє осіб, було багато поранених. Серед постраждалих опинився і чоловік з України. Через тяжкі травми лікарям довелося ампутували йому ліву ногу.

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