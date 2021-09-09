Дитина – в обласній лікарні.

В Одеській області підліток на мопеді важко травмував 7-річну дівчинку.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, аварія сталася ввечері 7 вересня в місті Кілії.

"15-річний підліток на мопеді Honda збив дитину, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Постраждалу госпіталізували, зараз вона у важкому стані в лікарні", – повідомили в главку.

За словами водія, він не помітив пішохода й не встиг загальмувати.

Читайте такожПід Києвом легковик зіткнувся з вантажівкою, за кермом міг сидіти п'яний поліцейський – соцмережі (відео)Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про подальшу підслідність кримінального провадження.

Як повідомляють в соціальних мережах очевидці, ДТП сталося в центрі Кілії. Коли місцева мешканка, учениця 3-го класу Катерина Борщ переходила дорогу, її збив мопед. Вона впала і сильно вдарилася головою, після чого впала в кому. Її доставили в місцеву лікарню, а потім перевезли в Одеську обласну клінічну лікарню. Зараз дитина вийшла з коми.

Раніше в місті Балта Одеської області 14-річний підліток за кермом мотоцикла врізався в автомобіль й отримав важкі травми. А на Рівненщині підліток за кермом легковика збив 16-річного велосипедиста.

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Автор: Лариса Козова