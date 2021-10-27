Потяг Одеса – Київ може затриматися на чотири години, попередили в "Укрзалізниці".

На Житомирщині через сходження з рейок 10 порожніх вантажних вагонів кілька пасажирських потягів курсують із запізненням та зміною маршруту.

Про це повідомляється на сайті "Укрзалізниці".

Зазначається, що сходження вантажних вагонів сталося сьогодні, 27 жовтня, неподалік селища Чорнорудка.

"Порушено габарити двох колій. На місце події виїхала комісія АТ "Укрзалізниця", причини сходження розслідуються. Також надано наказ на виїзд відновлювальних поїздів для ліквідації наслідків аварії та відновлення колій", – йдеться у повідомленні.

Читайте такожКомбайн розтрощив локомотив та шість вагонів потягу на Київщині (фото)

Через інцидент деякі пасажирські поїзди курсують із запізненням.

Зокрема, наразі поїзд №764 Одеса – Київ їхатиме зміненим маршрутом через Шепетівку та Коростень, що зумовить його затримку орієнтовно на чотири години.

У відомстві додали, що про можливі затримки інших рейсів повідомлятимуть додатково.

Раніше стало відомо, що у Чернівецькій області через обвал ґрунту на маршруті поїзда Чернівці – Чернігів було пошкоджено ділянку колії. Ремонт завершили через кілька днів після інциденту.

Автор: Світлана Макринська