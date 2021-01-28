Контрабандний трафік організувало подружжя з Києва.

Служба безпеки України у Житомирській області викрила канал незаконного переправлення за кордон основних частин вогнепальної нарізної стрілецької зброї різних видів.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За попередніми даними досудового слідства, контрабандний трафік організувало подружжя з Києва. Фігуранти скуповували комплектуючі до стрілецької зброї, у тому числі до автоматів Калашникова і ручних кулеметів різних модифікацій, а також снайперських гвинтівок Драгунова.

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Встановлено, що своїх «клієнтів» вони підшукували на тематичних інтернет-форумах і переправляли товар замовникам, переважно з країн Північної Америки, сервісами міжнародної пошти з відділень у райцентрах Житомирської та Київської областей.

Для приховування протиправної діяльності фігуранти дистанційно оформлювали відправлення через електронні кабінети, які були зареєстровані на неіснуючих осіб.

Зазначається, що співробітники спецслужби задокументували кілька десятків фактів контрабанди і попередили відправлення за кордон 20 посилок з елементами бойової зброї.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів правоохоронці вилучили електронну техніку та інші речові докази незаконних дій.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії. Встановлюються джерела надходження комплектуючих до військових засобів ураження.

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Автор: Тамара Отовська