3 вересня у Львові між компанією, що їхала у автомобілі "Фольксваген Пасат", та компанією пішоходів виник конфлікт.

У Львові пасажир автомобіля завдав пішоходу двох ударів ножем у спину через те, що той "занадто повільно переходив дорогу".

Як повідомляє поліція Львівської області, Правоохоронці затримали нападника. За скоєне йому загрожує покарання – до восьми років позбавлення волі.

Як встановили правоохоронці, 3 вересня о 23:20 на вулиці Симона Петлюри у Львові між компанією, що їхала у автомобілі "Фольксваген Пасат" та компанією пішоходів виник конфлікт, причиною якого стало те, що "пішоходи", на думку "автомобілістів", занадто повільно переходили проїзну частину пішохідним переходом.

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Під час суперечки один з пасажирів автомобіля, який перебував у нетверезому стані, завдав двох ударів ножем одному з пішоходів – 20-річному львів’янину, спричинивши йому тілесні ушкодження. Після цього "автомобілісти" поїхали з місця події, а товариші пораненого пішохода зателефонували на оперативну лінію 102.

В подальшому потерпілий був доставлений до лікарні, де медики діагностували у нього, зокрема, "проникаюче ножове поранення спини".

Згодом патрульні виявили автомобіль "Фольксваген Пасат", на якому зловмисник втік з місця події. Також правоохоронці затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України чоловіка, який завдав потерпілому ножових поранень – ним виявився житель Львова віком 31 рік.

Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід, також вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Інциденти в Львові - деталі

На Львівщині сталася смертельна ДТП. Водій збив візочок із дворічною дитиною на нерегульованому пішохідному переході – хлопчик загинув. ДТП сталася 29 серпня близько 12:00 на автодорозі "Київ-Чоп" неподалік села Раковець Львівського району.

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