Зайшовши до під’їзду будинку, чоловік силоміць заштовхнув дівчинку до ліфтової кабіни та здійснив розпусні дії.

У Києві затримано підозрюваного у розбещенні 10-річної дівчинки. Ним виявився заступник директора з господарської роботи однієї зі столичних шкіл.

Читайте такожУ Сумській області у зґвалтуванні школярки запідозрили її батька та дядькаЯк повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури, повідомлено про підозру чоловіку за фактом вчинення розпусних дій відносно 10-річної дівчинки (ч. 2 ст. 156 КК України).

«Так, 3 березня близько 14:40 підозрюваний помітив малолітню дівчинку, яка йшла додому по вул. Райдужній у Дніпровському районі Києва, та прослідкував за нею. Зайшовши до під’їзду будинку, чоловік силоміць заштовхнув дівчинку до ліфтової кабіни та здійснив розпусні дії. Коли ліфт зупинився, підозрюваний втік сходами», - йдеться в повідомленні.

Зловмисника вдалося оперативно розшукати та затримати.

«Ним виявився місцевий житель, 1989 року народження, який працює у одній із столичних шкіл заступником директора з господарської роботи», - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування здійснюється Дніпровським управлінням поліції ГУНП в м. Києві. Слідчі дії тривають.

Напад на дівчинку у Києві: що відомо

Раніше повідомлялось, що у Києві в Дніпровському районі невідомий зловмисник намагався згвалтувати 11-річну школярку.

Інцидент стався в багатоповерхівці на проспекті Шухевича у той момент, коли дівчинка поверталася зі школи. Вслід за дівчинкою в ліфт зайшов невідомий чоловік.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юлія Янкевич