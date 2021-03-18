Зловмисник порушував громадський порядок, поліцію викликали сусіди.

В Одесі затримано чоловіка, який відкусив патрульному поліцейському частину пальця на руці.

Читайте такожВбивство Марії Борисової: підозрюваний полюбляв дивитися дитяче порно - поліціяЯк повідомили УНІАН в Управлінні патрульної поліції в Одеській області, інцидент стався в ніч на 18 березня.

Зазначається, що до поліції надійшла інформація від мешканців одного з багатоповерхових будинків на вулиці Генерала Петрова про те, що чоловік, який перебуває в неадекватному стані, порушує громадський порядок - дуже голосно включив музику та ін.

Інспектори, які прибули на місце події, намагалися заспокоїти зловмисника, але він повівся неадекватно. Зокрема, лаявся, кидався на правоохоронців, і відкусив одному з них фалангу пальця на руці.

Поліцейського доставили до лікарні, де його прооперували.

Підозрюваного, 1989 р. н., затримано. Порушено провадження за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

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Автор: Лариса Козова