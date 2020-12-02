Її помістили до ізолятору тимчасового тримання. Вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У Києві затримали чоловіка та жінку, які вдарили поліцейського.

Читайте такожУ Запоріжжі продавець облив поліцейських, коли вони складали на нього адмінпротокол (відео)Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, близько 23:00 1 грудня правоохоронці отримали повідомлення про те, що в квартирі одного із будинків на вул. Генерала Наумова шумлять сусіди і чути звуки бійки.

На місце події оперативний черговий направив найближчий екіпаж патрульних поліцейських.

Зазначається, що біля дверей вказаної заявником квартири правоохоронці почули крики жінки. Двері правоохоронцям ніхто не відчинив, тому патрульні відкрили їх самостійно через ймовірну загрозу життю особи, яка там знаходилася.

"Всередині на поліцейських чекали п’ятеро чоловіків, які були на підпитку, та жінка, яка відразу кинулася в бійку до правоохоронців. Один із поліцейських намагався її заспокоїти та пояснити ситуацію, проте в розмову втрутився чоловік та вдарив одного з них. Відтак, задля припинення правопорушення поліцейські застосували до порушника фізичну силу. В момент затримання дебошира жінка також вчинила опір та вдарила правоохоронця", - розповіли у поліції.

Раніше не судимого уродженця Київської області, 1989 року народження, та 37-річну жінку затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання.

Слідчим Святошинського управління поліції повідомлено фігурантам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, та подано клопотання до суду для обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

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Автор: Антоніна Доломанжи