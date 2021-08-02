Затриманому може загрожувати до 8 років в'язниці.

Правоохоронці затримали співробітника Управління державної охорони України, який напередодні жорстоко побив танцюриста шоу-балету поп-виконавиці Наді Дорофєєвої.

Про це в понеділок, 2 серпня, повідомили у прес-службі ДБР.

Слідчі територіального управління ДБР Києва готують затриманому повідомлення про підозру.

"Установлено, що 1 серпня працівник УДО, проходячи повз будинок танцюриста, спочатку штовхнув його, а після зауваження жорстоко побив. Нападник сильно вдарив юнака в обличчя, спричинивши йому тяжку закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, лінійний перелом скроневої кістки та інші травми", - розповіли в ДБР.

Співробітника УДО затримали в порядку ст. 208 КПК України. Попередня кваліфікація: умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України). Санкція статті передбачає до 8 років в'язниці.

"Зараз у межах досудового розслідування допитані свідки кримінального правопорушення, проведені впізнання осіб, отримані відеозаписи з камер відеоспостереження та мобільних телефонів свідків та інші слідчі дії. Розслідування триває", - зазначили у ДБР.

Побили танцюриста Дорофєєвої: що відомо

1 серпня українська співачка Надя Дорофєєва розповіла на своїй сторінці в Instagram, що невідомий побив її танцюриста Євгена біля столичного гей-клубу.

"Друзі, сьогодні вночі ця тварина, яка далі в каруселі на відео - побила мого танцюриста Женю. Женя з друзями вийшов з клубу "Ліфт", спокійно і нікого не чіпаючи, і отримав поштовх, удар об паркан і ще один удар услід! Був крововилив у мозок, йому зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому", - поділилася подробицями співачка.

Згодом з'ясувалося, що нападник - військовослужбовець УДО України. Управління державної охорони призначило службове розслідування, на час якого військовослужбовця усунули від виконання службових обов'язків.

Станом на 2 серпня соцмережа видалила допис Дорофєєвої за "травлю або переслідування". Про це співачка повідомила у своїх сторіс.

Автор: Катерина Комолова