Від проходження огляду на стан сп'яніння водій відмовився в присутності двох свідків.

У Вінниці поліція заявила про затримання водія автомобіля Volkswagen Passat із явними ознаками алкогольного сп'яніння.

Чоловік не міг стояти на ногах, повзав і просив, щоб не викликали поліцію, повідомила прес-служба Нацполіції Вінницької області.

"Водій має явні ознаки алкогольного сп'яніння. Ознаки настільки явні, що їх неможливо не помітити. Про цього кермувальника патрульним повідомили небайдужі громадяни. Він припаркувався на території одного з підприємств на вулиці Героїв Крут. Чоловік дуже просив очевидців, щоб вони не викликали поліцію. Однак, кожен свідомий громадянин розуміє, що нетверезий за кермом - неабияка загроза для всіх учасників дорожнього руху", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що від проходження огляду на стан сп'яніння водій відмовився в присутності двох свідків.

На 38-річного водія патрульні склали протокол за ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.

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Автор: Олександр Топчій