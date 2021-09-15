Хлопчика зачиняли в окремій кімнаті та не доглядали за ним.

На Чернігівщині з родини вилучили 3-річного хлопчика через побої та недогляд.

Як повідомили в секторі комунікацій Головного управління Нацполіції, до поліції надійшло анонімне звернення про знущання батьків над дитиною. У документі йшлося про те, що хлопчика систематично б’ють батьки та брати.

"За дитиною, дійсно, доглядали неналежним чином. У хлопчика є деякі проблеми зі здоров’ям, тому мати вирішила закривати його в окремій кімнаті", - повідомили в поліції.

Хлопчика вилучили з родини та помістили до Прилуцького обласного будинку дитини "Надія".

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Як розповіли УНІАН жителі Городнянської громади, ця родина має дітей віком 5, 3 та 2 років. Зараз жінка знову вагітна. Батьки не мають постійного місця роботи, тільки тимчасові заробітки. Коли батько випиває, стає агресивним, його побоюються всі сусіди на вулиці. Середній у родині хлопчик народився з вадою здоров`я, зараз дитина має інвалідність. Мати не хотіла забирати його навіть із пологового, але під впливом родичів не залишила там. Однак у родині дитину, як говорять місцеві, не любили. Дитина була недоглянута і часто в синцях.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Черкасах від агресивного батька врятували п'ятьох дітей. Чоловік бив їх палкою, а коли працівники Служби у справах дітей приїхали до нього додому, він погрожував їм розправою. Від побоїв також страждала і матір дітей.

Автор: Ірина Синельник