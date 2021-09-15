Чоловік погрожував "розстріляти" працівників Служби у справах дітей, також він бив свою жінку.

У Черкасах від агресивного батька врятували п'ятьох дітей. Чоловік бив їх палкою, а коли працівники Служби у справах дітей приїхали до нього додому, він погрожував їм розправою. Від побоїв також страждала і матір дітей.

Про це виданню "Про все" повідомила очільниця міської Служби у справах дітей Світлана Шишлюк.

Так, 14 вересня мешканець Черкас подзвонив до Служби у справах дітей. Він повідомив про проблеми у багатодітній сім'ї, яка живе поряд із ним по сусідству. Чоловік розповів, що батько б'є своїх п'ятьох дітей палицею. Окрім цього, від агресії страждає і цивільна дружина жорстокого чоловіка.

Працівники Служби одразу поїхали за адресою, яку вказав сусід багатодітної родини. Разом з ними прибула поліція та швидка допомога. Правоохоронці зафіксували побої: у доньки агресора був синяк на лобі, а в одного з хлопчиків від побоїв посиніла уся рука.

Служба у справах дітей поговорила з дружиною чоловіка, вона підтвердила слова сусіда та повідомила, що згодна отримати допомогу. Жінку та п'ятьох маленьких мешканців Черкас відвезли до кризового центру.

Читайте такожУ Львові 21-річний чоловік до смерті побив перехожогоТакож очільниця Служби розповіла, що батько дітей був дуже агресивним. Він погрожував, що прийде до установи та "розстріляє" працівників, які приїжджали до нього додому. Окрім цього, чоловік має дітей від першого шлюбу, але він та його колишня дружина були позбавлені батьківських прав.

На чоловіка, який бив своїх дітей палицею та знущався зі своєї цивільної жінки, склали декілька адміністративних протоколів. Його підозрюють у дрібному хуліганстві, вчиненні насильства над дітьми, злісній непокорі та невиконанні батьківських обов'язків.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що від жорсткості постраждала дівчина з Закарпаття. Троє неповнолітніх зґвалтували 14-річну дитину.

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Автор: Поліна Кузенко