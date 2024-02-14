Його тіло знайшли у горах.

Українець, який незаконно перетнув кордон з Румунією, був знайдений мертвим.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, сьогодні зранку, 14 лютого, румунські прикордонники затримали чоловіків, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон.

"Вони повідомили, що разом із ними був ще один українець, який зник. В результаті пошукових заходів у горах на території Румунії виявили тіло чоловіка без ознак життя", - повідомляють українські прикордонники.

На відео видно, що в горах є сніг і можливе сходження лавин. В ДПСУ закликають утриматися від походів у гори через загрозу сходження снігових лавин, густий туман та сильні пориви вітру.

Незаконний перетин кордону

Як відомо, через війну в Україні та мобілізацію чоловікам у віці від 18 до 60 років заборонено залишати країну, крім тих категорій, які мають на це право.

Як повідомляв УНІАН, найбільше смертельних випадків та травм при незаконному перетині кордону фіксують прикордонники на Закарпатті, бо цей регіон межує з чотирма країнами Євросоюзу - Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Протяжність кордону тут – майже 460 кілометрів, значна його частина проходить горами та річкою Тисою.

За неповні два роки закарпатські прикордонники затримали понад п’ять тисяч осіб, які намагалися нелегально покинути Україну.

Від 24 лютого 2022 року на Закарпатті зафіксовані 24 випадки загибелі військовозобов’язаних чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. Із них – 19 потонули, переправляючись через Тису, ще 5 загинули, долаючи засніжені високогір’я.

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