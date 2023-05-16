Ніхто з тварин та співробітників не постраждав, зоопарк відкриється за графіком.

Внаслідок падіння уламків збитої ворожої ракети на територію зоопарку у Києві ніхто з тварин чи співробітників не постраждав. Пошкоджено лише дерева, тому зоопарк відкриється для відвідувачів за звичним графіком.

Як нагадав міський голова Києва Віталій Кличко, сьогодні вночі на територію столичного зоопарку впали уламки збитої ракети.

"На щастя, ніхто з тварин та працівників не постраждав. Загоряння не було", - уточнив він.

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За словами Кличка, уламком ракети пошкодило зелені насадження, але всі поламані гілки вже прибрали.

Він додав, що наразі із тваринами проводять антистресові заходи.

"І сьогодні, як зазвичай, о 10:00 зоопарк відкриється для відвідувачів. Так що приходьте заспокоїти і підтримати мешканців КиївЗоо", - наголосив мер.

Ракетна атака на Київ в ніч на 16 травня - що відомо

Росія завдала нового ракетного удару по столиці України в ніч на 16 травня. Українська ППО працювала до самого ранку.

Під час нічної атаки на столицю уламки ворожих ракет впали у Солом’янському, Шевченківському, Оболонському та Дарницькому районах Києва.

Зокрема, у Шевченківському районі частини російської ракети впали на територію зоопарку, а у Дарницькому - на два автомобілі.

У Соломʼянському через падіння уламків ракети сталося загоряння кількох авто, також була ушкоджена будівля площею 200 м кв. Відомо про трьох постраждалих.

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