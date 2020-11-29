Під Черніговом у ДТП загинув чоловік, який викрав автомобіль у таксиста.
Про це повідомили у секторі комунікацій ГУ НП в області.
Ввечері 28 листопада до Чернігівського відділу поліції надійшла інформація, що клієнт місцевого таксиста заволодів його автомобілем Renault Kangoo.
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Чернігівський таксист приїхав за викликом на вулицю Дніпровську. В авто сів чоловік, який попросив зачекати дівчину, а через хвилину дістав скляну пляшку, вдарив нею по голові водія, викинув чоловіка з автомобіля, а сам сів за кермо і втік. Правоохоронці оголосили план перехоплення. Орієнтування з детальним описом автомобіля було розіслано всім поліцейським Чернігівщини та суміжних областей.
За декілька годин наряд поліції помітив це авто на виїзді з Чернігова. На вимогу правоохоронців зупинитися водій не реагував. Навпаки, він продовжував рух на великій швидкості.
У смт Михайло-Коцюбинське Чернігівського району правопорушник не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Від отриманих травм чоловік помер на місці ДТП.
Поліцейські встановили особу водія, ним виявився чернігівець 1987 року народження.
Наразі триває розслідування у рамках ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України - незаконне заволодіння транспортним засобом.
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