У 'ПриватБанку' подорожчав долар: актуальний курс валют на середу

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,37 грн, а євро – 50,00 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 17 грудня, зріс на 8 копійок і складає 42,43 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінився і складає 49,90 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,83 гривні, а євро - за курсом 48,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу не змінився і становить 42,37 гривні. Курс євро при оплаті карткою 17 грудня також не зазнав змін і складає 50,00 гривень.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 17 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,18 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 7 копійок.

По відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 49,67 гривні за один євро, тобто гривня втратила 2 копійки. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу євро в Україні (попередній рекорд був зафіксований 15 грудня – 49,65 грн).

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 42,35 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,25 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,91 грн/євро, а курс продажу – 49,70 грн/євро.

