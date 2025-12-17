Через російські обстріли щодня без електропостачання залишається у середньому близько 400 тисяч споживачів - переважно у прикордонних та прифронтових регіонах.
"Кількість знеструмлених абонентів змінюється залежно від інтенсивності ворожих ударів", - повідомили в Міністерстві енергетики України.
За словами виконувача обов’язків міністра енергетики Артема Некрасова, станом на ранок 17 грудня в Одесі та області без електропостачання після масованої атаки РФ на енергетичні об’єкти залишається 32 тисячі абонентів. Він зазначив, що на Одещині тривають аварійно-відновлювальні роботи.
В.о. міністра також розповів, що в ніч на 17 грудня ворог вчергове атакував енергетичні об’єкти Дніпропетровщини. Він додав, що усі споживачі, які тимчасово залишилися без електрики внаслідок цієї атаки, вже заживлені.
Атаки Росії на енергосистему України - останні новини
Вночі 13 грудня армія РФ атакувала Одесу ракетами та дронами. Внаслідок ворожої атаки у місті було тимчасово відсутнє тепло, вода. Без електропостачання в Одесі та області досі десятки тисяч споживачів.
В цей же день російські дрони та ракети полетіли також на Дніпропетровщину, Кіровоградщину, Миколаївщину, Чернігівщину. Внаслідок влучання ворожих дронів та ракет без електропостачання тимчасово залишилися понад мільйон споживачів.