Успішно уражено стратегічні об’єкти ВПК та нафтопереробної галузі Росії.

Сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу "Славянский" у місті Слов’янськ-на-Кубані і уразили бурову установку імені Р. Грайфера в акваторії Каспійського моря. Ще пошкоджено резервуар нафтобази "Николаєвская" та річковий плавзасіб "Капітан Гіберт".

Як йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Telegram, українські захисники продовжують завдавати результативних ударів по стратегічних об’єктах ВПК та нафтопереробної галузі Росії.

"У ніч на 17 грудня 2025 року підрозділи Сил оборони засобами Deep Strike уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу "Славянский" у місті Слов’янськ-на-Кубані в Краснодарському краї РФ", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Зокрема, зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі. Утім, як зазначає Генштаб, ступінь пошкоджень підприємства уточнюється.

Також сказано, що Слов’янський НПЗ станом на 2025 рік переробляє сиру нафту і конденсат потужністю близько 5,2 млн тонн на рік. Цей завод задіяний у забезпеченні збройних сил російських окупантів.

Також підтверджено влучання по території нафтобази "Николаєвская" в Ростовській області РФ. За попередніми даними Генштабу, пошкоджено резервуар та річковий плавзасіб "Капітан Гіберт".

Окрім того, в рамках зниження наступального потенціалу ворога, на тимчасово окупованій території Луганщини уражено польовий артилерійський склад підрозділу зі складу 101-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення загарбників. Збитки уточнюються.

"За результатами попередніх місій встановлено ураження 14 грудня нашими ударними БпЛА бурової установки імені Р. Грайфера в акваторії Каспійського моря. Підтверджено пошкодження стаціонарної платформи, на якій розміщено експлуатаційно-технічний модуль підготовки та перекачування видобутого газу, в результаті чого зупинені всі 14 свердловин (загальний обсяг добування яких становив майже 3,5 тис. тонн на добу)", - наголошується у повідомленні.

Удари по Росії

Як повідомляв УНІАН, вже неодноразово зазнавала ударів російська нафтовидобувна платформа ім. Філановського в Каспійському морі.

Так само кілька разів фіксувалися удари на нафтовидобувній платформі компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть".

Вас також можуть зацікавити новини: