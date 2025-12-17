Росіяни спроектували та виготовили моделі елементів силової установки.

У російському Центральному аерогідродинамічному інституті (ЦАГІ) завершився етап досліджень щодо створення надзвукового авіалайнера. Про це науковий авіаційний центр повідомив у своєму Telegram-каналі.

Для випробування необхідних технологій ЦАГІ у кооперації з ОАК, "ОДК-Климов"‎ та ЦІАМ розробляють демонстратор комплексу технологій "Стриж".

Однією з технологій, яку має апробувати літальний апарат, є верхнє розташування силової установки на планері. Таке рішення повинно знизити рівень звукового удару, що виникає під час польоту на надзвуковому режимі.

На першому етапі досліджень фахівці спроектували та виготовили моделі елементів силової установки літального апарату.

Вона складається з двох двигунів, до кожного з яких приєднано повітрозабірний пристрій та плоске реактивне сопло з косим зрізом. Були проведені випробування в аеродинамічних трубах ЦАГІ.

Зазначається, що з урахуванням верхнього розташування двигуна були отримані "‎вищі за стандартні" характеристики повітрозабірного пристрою, а втрати тяги плоского реактивного сопла показали "‎прийнятні характеристики"‎.

Наступним кроком стали випробування на наземному стенді розробленого "‎ОДК-Климов"‎ двигуна РД-93МС, адаптованого до застосування у складі демонстратора.

Під час випробувань на сопло встановили розроблену ЦАГІ систему шумоглушення для зниження шуму струменя на злітних режимах.

Російська цивільна авіація – головне

Цікаво, що подібною "показухою" росіяни займаються навіть попри фактичний провал спроб налагодити випуск звичайних дозвукових пасажирських літаків.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомив, що РФ побудувала у 15 разів менше авіалайнерів, ніж планувала.

Станом на сьогодні росіяни ще навіть не почали серійне виробництво свого флагманського МС-21. При цьому вартість пасажирського літака постійно зростає і вже зараз її можна порівняти із ціною західних машин.

