Передбачається, що США захищатимуть Україну за допомогою винищувачів F-35 і "Томагавків", а не сухопутних військ.

США, країни Європи та Україна домовилися про гарантії безпеки, спрямовані на запобігання можливого нападу РФ у майбутньому.

Як пише видання The Telegraph, обіцянки, подібні до обіцянок НАТО, захистити Україну, деталі яких не розголошуються, були названі "платиновим стандартом" американськими офіційними особами, натхненими очевидним успіхом переговорів у Берліні.

Зазначається, що США хочуть, щоб угода була ратифікована Сенатом, щоб вона мала юридичну силу, за аналогією з оборонними угодами Вашингтона з Японією та Південною Кореєю. Але, на відміну від цих домовленостей, план щодо України не передбачає появи американських військ на землі, повідомили українські та європейські офіційні особи виданню.

Що передбачають гарантії безпеки

Натомість він покладе початок місії під керівництвом США для спостереження за припиненням вогню та посередництва в суперечках з метою придушення будь-яких загострень між сторонами.

Якщо ці зусилля зазнають невдачі, Вашингтону доведеться вирішити, чи застосовувати смертоносну силу в разі нового російського вторгнення.

Дипломатичні джерела вважають, що найімовірнішою відповіддю стане застосування військово-повітряних сил.

Чим США будуть стримувати Росію

Відповідно до цього плану, американські винищувачі F-35, ракети "Томагавк" або аналогічні системи, розміщені на території країн НАТО, можуть бути використані для нанесення ударів у разі порушення Москвою перемир'я.

Ракета "Томагавк"

Видання міркує, що теоретично, американські сили могли б допомогти Україні, завдаючи транскордонних ударів по російській військовій техніці, але превентивні удари вважаються малоймовірними через ризик ескалації.

Військові дії під егідою США почнуться тільки після того, як відповідальність за будь-які загострення буде чітко покладено на Росію.

"Важке американське озброєння стане вишенькою на торті вже наявних зобов'язань європейських партнерів", - вважають журналісти.

Зобов'язання Європи

"Коаліція охочих", очолювана Великою Британією і Францією, запропонувала взяти на себе більшу частину роботи завдяки розгортанню багатонаціональних сил "забезпечення безпеки". Основна роль полягатиме в підготовці українських військових у повоєнний період, використанні бойових літаків для патрулювання повітряного простору і забезпеченні безпеки ключових чорноморських морських шляхів.

Однак європейські джерела визнали, що наземні сили також можуть служити "запобіжним тросом", що уповільнює російське вторгнення до прибуття підкріплень.

Однак, як зазначило видання, європейські країни досі не дійшли згоди щодо "правил застосування сили" в разі зіткнення їхніх військ із РФ.

Україна наполягала на гарантіях США

Пропозиція європейців перебуває на столі вже багато місяців, поки тривають мирні переговори президента США Дональда Трампа, зазначило видання. Але Київ наполягав на ключовій ролі США в гарантіях безпеки.

"У своїй останній пропозиції Трамп дав Зеленському та його переговірникам те, чого вони хотіли", - написало видання.

Гарантії безпеки також обіцяють, що збройні сили України буде відновлено і розвинуто до рівня, відомого як "сталевий їжак" - щось, що неперетравлюється для майбутніх загарбників.

Видання наголосило, що мирний план із 20 пунктів, розроблений між Європою і США, передбачає обмеження чисельності ЗСУ до 800 тис. військовослужбовців - компроміс, ухвалений для задоволення вимог Росії.

Однак не буде жодних обмежень на те, які системи озброєння Україна може використовувати для самооборони. Хоча раніше російський диктатор Володимир Путін наполягав на тому, що в України не повинно бути ракет, здатних добивати до Москви або Санкт-Петербурга.

Видання вважає, що малоймовірно, що США безпосередньо зроблять внесок у постачання такої зброї або фінансуватимуть оборонну промисловість України.

Гарантії безпеки, ймовірно, призведуть до продовження схеми Purl, у рамках якої Європа купує зброю в американців для України. Журналісти припустили, що цю схему переважно використовували для закупівлі Patriot, але вона може стати платформою і для закупівлі Tomahawk.

Сумніви в згоді Путіна

Масштаб гарантій безпеки, запропонованих США, можливо, був зустрінутий зі схваленням у Києві та інших європейських столицях. Але найближчими днями попереду ще багато роботи, і цими вихідними відбудуться подальші переговори в Маямі.

З урахуванням гарантій, аналогічних ст. 5 НАТО, європейські джерела вважають, що зростають сумніви в тому, що Путін погодиться на ці пропозиції, оскільки він неодноразово заявляв, що його вторгнення було зроблено через розширення НАТО. Але західні уряди стверджують, що єдиною метою Путіна було повалення орієнтованої на Європу влади України.

Видання підкреслило, що хоча Україна найближчим часом не стане членом НАТО, пропозиція гарантій безпеки стане величезною стратегічною перешкодою для амбіцій Путіна повернути Україну в сферу впливу Кремля.

Гарантії безпеки для України

Гарантії безпеки є ключовим елементом мирної угоди між Україною та Росією. Колумніст газети The Washington Post Девід Ігнатіус зауважив, що гарантії безпеки для України з боку США має ратифікувати Конгрес, а країни Європи - у їхніх парламентах. Він висловив сумнів, що це вдасться виконати.

