Орбан вважає, що Угорщина не постраждає від Росії, якщо більшість країн-членів ЄС підтримають використання заморожених активів для задоволення потреб України.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав російському диктатору Володимиру Путіну листа, в якому поцікавився, чи покарає РФ його країну, якщо та підтримає використання російських заморожених активів для "репараційного кредиту" Україні.

Про це повідомляє угорське видання Mandiner. Зазначається, що Орбан розповів, що написав Путіну листа з проханням надати інформацію про те, яку Росія планує відповідь, якщо Євросоюз вирішить використати російські заморожені активи, і чи будуть братися Росією до уваги голоси окремих країн-членів з цього питання.

За словами Орбана, відповідь Кремля була чіткою, що росіяни відреагують "рішуче", а також звернуть увагу на те, хто проголосує з країн-членів на саміті ЄС за відповідне рішення.

При цьому, прем’єр підкреслив, що Угорщина не підтримує використання російських заморожених грошей, оскільки, на його думку, це становитиме новий рівень загострення.

Водночас, як стверджував Орбан, Угорщина не постраждає, якщо більшість країн-членів ЄС на саміті вирішить використати російські активи.

Коли вирішиться доля "репараційного кредиту" для України

Як відомо, 18-19 грудня лідери країн-членів ЄС зберуться на засідання Європейської ради. На порядку денному буде питання щодо вирішення нагальних фінансових потреб України на період 2026-2027 років.

На цьому тижні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відзначив, що триває робота з приводу використання заморожених російських активів в Європі для потреб озброєння України. Він очікує, що 18 грудня на саміті ЄС вдасться ухвалити політичне рішення щодо використання заморожених активів. Він додав, що відповідне рішення можна ухвалити кваліфікованою більшістю.

3 грудня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що на період 2026-27 років пропонується покрити дві третини фінансових потреб України на найближчі два роки – це 90 мільярдів євро.

