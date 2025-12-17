Це підтверджує, що заяви російської сторони про те, що підводний човен нібито не постраждав, є брехнею.

З'явилися нові супутникові знімки військово-морської бази в Новоросійську (Росія), після атаки підводних дронів і ураження підводного човна "Варшавянка".

Як пише "Радіо Свобода", на знімках ділянка причалу в порту була пошкоджена атакою, а один підводний човен класу Kilo розташований поруч.

При цьому невідомо, чи був цей конкретний підводний човен пошкоджений під час атаки, зазначає "Радіо Свобода".

Водночас військовий експерт Олександр Коваленко, аналізуючи фото, вказав на цікавий момент.

Так, він зазначає, що удар припав на причал, і підводний човен не знищено повністю, але виникає запитання: чому його досі не виведено з небезпечної зони.

"Відповіддю може слугувати той факт, що субмарина осіла нижче ватерлінії, що чітко видно в порівнянні з "Варшав'янкою", яка розташована на південь від причалу, а до того стояла поруч із пошкодженою", - вважає він.

На думку експерта, це вказує на те, що заяви російської сторони про те, що підводний човен нібито не постраждав, є брехнею:

"Очевидно, що від потужного вибуху серйозно постраждала кормова частина "Варшав'янки", і щонайменше, виведені з ладу приводи кормових рулів і вертикальний стабілізатор, а оскільки субмарина осіла нижче ватерлінії, в корпусі наявні ушкодження та протікання, щонайменше, в шостому кормовому відсіку".

У результаті підводний човен явно потребує тривалого ремонту, який у Новоросійську провести неможливо - тільки в сухому доці в Севастополі. А переміщення субмарини в сухий док зробить її ще більш вразливою ціллю, але вже з повітря, прогнозує експерт.

"Як варіант, залишається буксирування з Чорного моря, внутрішніми водами Росії, на ремонт на підприємство "Звьоздочка", у Сєвєродвінську. У будь-якому разі, ця субмарина вже не боєздатна", - підсумовує він.

Поразка підводного човна РФ

15 грудня стало відомо, що СБУ і ВМС ЗСУ провели спецоперацію в порту Новоросійськ (РФ) - уперше в історії підводні дрони Sub Sea Baby підірвали підводний човен класу 636.3 "Варшавянка". За інформацією української спецслужби, субмарина зазнала критичних пошкоджень і фактично виведена з ладу.

Водночас у Чорноморському флоті заперечують знищення однієї з російських субмарин. "

