Мерц не виключає розгортання міжнародних сил в Україні з правом відбиття атак РФ

Водночас, в межах переговорного процесу до погодження цього етапу післявоєнних гарантій союзники ще не дійшли.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припускає, що імовірне розгортання міжнародних гарантійних сил в Україні після війни може передбачати таке зобов’язання, що у разі поновлення атак з боку Росії іноземний контингент відбиватиме російський напад. Про це Мерц сказав в інтерв’ю телеканалу ZDF.

Канцлер привітав нещодавній дипломатичний поштовх на переговорах у Берліні з припинення війни як великий успіх.

Зокрема, як підкреслив Мерц, переговори "принесли суттєвий успіх", особливо відносно готовності США разом з європейцями надати Україні безпекові гарантії після припинення вогню.

"Ми навіть обговорювали безпекові гарантії, схожі на 5 статтю", - повідомив Мерц. Він мав на увазі положення про взаємну колективну допомогу в договорі про НАТО.

"Той факт, що американці взяли таке зобов’язання – захищати Україну у випадку припинення вогню таким чином, ніби це територія НАТО, є, на мою думку, визнаною новою позицією для Сполучених Штатів", - наголосив Мерц.

Як додав канцлер, в межах цих зобов’язань, для прикладу, можна було би забезпечити демілітаризовану зону між воюючими сторонами.

"І дуже конкретно: Ми також би відповіли на відповідну російську агресію та атаки", - заявив Мерц.

Утім, він уточнив, що до цього етапу ще вони не дійшли.

При цьому, у відповідь на заперечення, що російський диктатор Володимир Путін виступатиме проти розгортання іноземних сил в Україні, Мерц відповів, що Путін раніше сказав "ні" багатьом ідеям. "Зрештою, йому доведеться сказати "так", коли дійде до завершення війни. Це період після припинення війни, який ми обговорюємо, і Україна потребує захисту у цей період опісля", - сказав Мерц.

Як повідомляв УНІАН, раніше лідери провідних країн Європи виступили із заявою, у якій вони наголосили, що забезпечення безпеки, суверенітету і процвітання України є невід'ємною частиною широкої євроатлантичної безпеки. При цьому, Європа та Сполучені Штати Америки зобов'язалися працювати разом, аби Україна отримала надійні гарантії безпеки. У цьому контексті було згадано про Керовані Європою "багатонаціональні сили", які формуватимуться за участі "коаліції охочих" за підтримки Вашингтона.

