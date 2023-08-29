Поліцейського, який застрелив чоловіка у Дніпрі, затримали. Про це повідомляють у Дніпропетровській обласній прокуратурі.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному проваджені за фактами умисного вбивства та перевищення службових повноважень працівниками правоохоронного органу.
За даними слідства, двоє патрульних зупинили авто, в якому перебували неповнолітні діти. На вимогу вийти із авто водій та пасажири відмовились, після чього вони почали силою витягувати їх з автівки, а також використали газовий балончик.
Під час бійки поліцейський здійснив три постріли у спину пасажиру з табельної зброї. Від отриманих вогнепальних поранень той помер на місці. Зараз вирішується питання про повідомлення патрульному про підозру.
У Дніпрі патрульний вбив чоловіка: що відомо
Сьогодні ввечері у мережі з'явилися відео конфлікту між двома патрульними поліцейськими та водієм і пасажирами автівки.
На них можна побачити, як поліцейські намагаються витягти дівчину з автівки, однак вона опирається. Завершується відео зіткненням між чоловіком та патрульним. Чоловік йде у бік патрульної, чутно крик, після чого патрульний стріляє у нього.
У патрульній поліції заявили, що співробітників відсторонили. У ДБР повідомляють, що водій елітного авто "ігнорував законні вимоги правил дорожнього руху", мав ознаки алкольного сп'яніння та поводився агресивно.