Справу відкрили за фактами умисного вбивства та перевищення службових повноважень.

Поліцейського, який застрелив чоловіка у Дніпрі, затримали. Про це повідомляють у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному проваджені за фактами умисного вбивства та перевищення службових повноважень працівниками правоохоронного органу.

За даними слідства, двоє патрульних зупинили авто, в якому перебували неповнолітні діти. На вимогу вийти із авто водій та пасажири відмовились, після чього вони почали силою витягувати їх з автівки, а також використали газовий балончик.

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Під час бійки поліцейський здійснив три постріли у спину пасажиру з табельної зброї. Від отриманих вогнепальних поранень той помер на місці. Зараз вирішується питання про повідомлення патрульному про підозру.

У Дніпрі патрульний вбив чоловіка: що відомо

Сьогодні ввечері у мережі з'явилися відео конфлікту між двома патрульними поліцейськими та водієм і пасажирами автівки.

На них можна побачити, як поліцейські намагаються витягти дівчину з автівки, однак вона опирається. Завершується відео зіткненням між чоловіком та патрульним. Чоловік йде у бік патрульної, чутно крик, після чого патрульний стріляє у нього.

У патрульній поліції заявили, що співробітників відсторонили. У ДБР повідомляють, що водій елітного авто "ігнорував законні вимоги правил дорожнього руху", мав ознаки алкольного сп'яніння та поводився агресивно.

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