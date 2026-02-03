Були б людині по коліно: учені знайшли міні-динозаврів, які жили 120 мільйонів років тому

Попри свої малі розміри, ці тварини мали спеціалізовані зуби.

В Іспанії дослідники розкопали рештки надзвичайно дрібних динозаврів. Як пише Der Spiegel, науковці вважають, що ця знахідка допоможе краще зрозуміти еволюцію у майбутньому.

"З самого початку ми знали, що ці кістки є винятковими через свої крихітні розміри", - розповів дослідник Фідель Торсіда Фернандес-Бальдор.

За його словами, на півночі Іспанії вчені виявили рештки вкрай маленького виду динозаврів. Від морди до кінчика довгого хвоста ці тварини мали трохи більше ніж пів метра завдовжки. Якщо поставити їх вертикально, Foskeia pelendonum, який пересувався на двох ногах, сягав би людині лише до коліна.

Команда Фіделя Фернандеса-Бальдора з Музею динозаврів у Салас-де-лос-Інфантес (провінція Бургос) знайшла кістки поблизу населеного пункту Кастрільйо-де-ла-Рейна, уточнюють науковці. Саме там були виявлені рештки щонайменше п’яти особин цих міні-динозаврів. Принаймні одна з виявлених особин була дорослою, йдеться у статті, опублікованій у Papers in Palaeontology. Дослідження під керівництвом бельгійського палеонтолога Куна Штайна підтвердили, що найбільший зразок належав повністю сформованій тварині.

"Мікроструктура кісток свідчить про те, що щонайменше одна особина була дорослою", - зазначають автори.

За їхніми словами, обмін речовин у цього динозавра був подібний до метаболізму дрібних ссавців або птахів.

Попри свої малі розміри, міні-динозавр мав спеціалізовані зуби та ознаки зміни постави тіла в процесі росту. Це, на думку вчених, свідчить про пристосування до швидких ривків у густих лісах. Дослідники підсумовують:

"Ці скам’янілості доводять, що еволюція так само радикально експериментувала з малими розмірами тіла, як і з великими".

За їхніми словами, зазначені тварини належали до групи орнітоподів (птахоногих динозаврів) і жили приблизно 120 мільйонів років тому.

